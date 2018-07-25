В Дагестане спасатели нашли тело утонувшего в Каспийском море мужчины
Дагестан Оксана Васильченко
В Дербентском районе Дагестана нашли тело 53-летнего мужчины, который 24 июля пропал в море с тремя детьми
Детей, которых унесло волной в Каспийское море, продолжают искать. Всего к поискам привлечено 66 человек и 13 единиц техники, сообщает ГУ МЧС по Республике Дагестан.
Юга.ру писали, что в Дербентском районе Дагестана 24 июля мужчина и дети 7, 10 и 14 лет пошли купаться на море и пропали.
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