В Дагестане спасатели нашли тело утонувшего в Каспийском море мужчины

Дагестан

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В Дербентском районе Дагестана нашли тело 53-летнего мужчины, который 24 июля пропал в море с тремя детьми

Детей, которых унесло волной в Каспийское море, продолжают искать. Всего к поискам привлечено 66 человек и 13 единиц техники, сообщает ГУ МЧС по Республике Дагестан.

Юга.ру писали, что в Дербентском районе Дагестана 24 июля мужчина и дети 7, 10 и 14 лет пошли купаться на море и пропали.

МЧС Происшествия
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