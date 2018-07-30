В Махачкале нашли тело утонувшей в море девушки
Дагестан Елена Лободина
Спасатели нашли тело утонувшей в Каспийском море у Махачкалы девушки
Как сообщали Юга.ру, инцидент произошел вечером 29 июля.
Тело утонувшей девушки обнаружили почти сутки спустя.
«По состоянию на 17:40 30 июля в Кировском районе Махачкалы в 100 метрах от берега туристической базы "Калипсо" спасателями найдено тело утонувшей девушки 1997 года рождения», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.
Тело девушки передано родственникам.
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