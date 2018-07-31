ФК «Краснодар» в 2017 году получил 54,3 млн рублей прибыли

Краснодарский край

Распечатать

Стали известны подробности финансовой отчетности топ-клубов чемпионата России в 2017 году

Читайте также:

Выручка «Краснодара» в прошлом году снизилась на 2% и составила 3,76 млрд рублей. Клуб получил 54,3 млн рублей прибыли, передает «Интерфакс».

Лидером по динамике выручки среди команд премьер-лиги стал столичный «Спартак», выручка которого в прошлом году увеличилась на 32% и составила 5,46 млрд рублей. В 2016-м красно-белые понесли убытки в 933 млн рублей, а в прошлом году получили 317 млн рублей прибыли.

В 2016 году «Зенит» заработал 11,66 млрд рублей и стал рекордсменом среди клубов премьер-лиги, однако в прошлом году выручка питерского клуба снизилась на 17% и составила 9,72 млрд рублей. Команда понесла убытки в размере 231 млн рублей.

Выручка московского ЦСКА выросла на 17% и составила 2,69 млрд рублей. Убытки «армейцев» в прошлом году достигли 750 млн рублей.

Отмечается, что финансовый год, за который отчитываются юридические лица, не совпадает с футбольным сезоном.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, в июле 2017 года гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что после открытия нового стадиона клуб стал больше зарабатывать.

В сезоне-2017/18 домашние матчи «быков» собрали 375 тыс. зрителей, посещаемость за год выросла на 115 тыс. человек.

ФК «Зенит» ФК «Краснодар» ФК «Спартак» ФК ЦСКА Футбол
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В России после увеличения НДС 80% крупных компаний повысят цены
На границе Кабардино-Балкарии у жителя Чечни нашли почти 20 кг гашиша
В Краснодаре три трамвайных маршрута временно пустят в обход улицы Коммунаров
На Кубани осенью проведут 65 избирательных кампаний
ФК «Краснодар» в 2017 году получил 54,3 млн рублей прибыли
Варламов: В Ростов пришли варвары и пытаются разрушить город

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале