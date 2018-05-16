Стал известен бюджет ПБК «Локомотив-Кубань». Клуб в тройке самых богатых в Единой Лиге ВТБ

Почетный президент Единой Лиги ВТБ Сергей Иванов 16 мая на встрече с представителями СМИ в Кремле обнародовал бюджеты девяти российских клубов - участников чемпионата в сезоне 2017/18

На первом месте по сумме бюджета, как и в прошлом сезоне, находится ЦСКА — 2 млрд 685 млн рублей. Также в первую тройку входят «Химки» (1 млрд 676 млн рублей) и «Локомотив-Кубань» (1 млрд 129 млн рублей). Далее идут УНИКС (897 млн 240 тыс. рублей), «Зенит» (854 млн 705 тыс. рублей), «Нижний Новгород» (424 млн 427 тыс. рублей), «Енисей» (269 млн 657 тыс. рублей), «Парма» (217 млн 895 тыс. рублей) и «Автодор» (169 млн 773 тыс. рублей).

Согласно обнародованным данным, от продажи билетов «Локо» получил около 22 млн рублей, призовые за участие в турнирах — более 33,3 млн рублей, от продажи фирменной сувенирной продукции — около 11,6 млн рублей. Основной вклад в бюджет клуба — 663 млн рублей — сделали спонсоры, в том числе ОАО «РЖД», ПАО «Промсвязьбанк», НПФ «Благосостояние» и другие.