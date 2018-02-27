«Аэрофлот» увеличил допустимый размер ручной клади

Авиакомпания «Аэрофлот» увеличила нормы провоза ручной клади. Об этом говорится в измененных правилах на сайте авиакомпании

По новым правилам, габариты ручной клади не могут превышать 55 см в длину, 40 см в ширину, 25 см в высоту. Ранее допустимая высота была ограничена 20 см.

Ограничения по весу ручной клади остались прежними — одно место не тяжелее 15 кг для пассажиров бизнес-класса и одно место не более 10 кг для пассажиров экономкласса.

Ранее сообщалось, что авиакомпания с 15 февраля усилила контроль за количеством мест и габаритами ручной клади. Это было связано с участившимися жалобами пассажиров на нехватку места для ее размещения в салоне, пояснили в компании.

Дополнительно сверх установленной нормы и без взимания дополнительной платы разрешается провозить в качестве ручной клади ряд вещей, перечень которых был приведен в соответствие с федеральными авиационными правилами после их изменения 5 октября 2017 года. К ним в том числе относятся товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту. При этом все покупки должны быть упакованы в один запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет с габаритами по сумме трех измерений не более 115 см.

При этом фотоаппарат, телефон и другие электронные устройства принимаются к перевозке, если упакованы в ручную кладь, количество, габариты и вес которой отвечают правилам авиакомпании. При перевозке указанных предметов отдельно — учитываются в качестве одного места ручной клади. В случае превышения установленных норм эти предметы перевозятся по общим правилам перевозки регистрируемого бесплатного и сверхнормативного багажа в багажном отсеке в специальных защитных кофрах.