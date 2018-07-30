В Краснодаре к школе на улице Героя Яцкова проложат пешеходные дорожки

В Краснодаре приступили к благоустройству территории рядом с новой школой на улице Героя Яцкова

Школу откроют 1 сентября. Сейчас делают тротуары для подхода со стороны поселков Краснодарского и Плодородного-2. Работы проводят строительные компании, работающие в этом районе.

От конечной остановки к школе через поселок Краснодарский делают бетонную пешеходную дорожку с уличным освещением. Протяженность составляет 1 км. Тротуары обустраивают и со стороны коттеджных поселков.

Еще один тротуар делают между микрорайоном «Губернским» и поселком Плодородным-2. Его длина составит около 240-250 метров. Дорожка будет проходить от улицы Героя Яцкова к Елисейской, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Пешеходная дорожка к школе предусмотрена и со стороны жилого района Калинино-1 от улиц Уссурийской и Семигорской. В администрации Калининского сельского округа сообщили, что для повышения безопасности расчистили лесополосы.