Под Краснодаром на хуторе Ленина завершили строительство школы

Краснодарский край

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На хуторе Ленина под Краснодаром начали вводить в эксплуатацию школу

Новую школу на 1 тыс. мест откроют 1 сентября. Она расположена на улице Наримановской.

Вице-мэр Владислав Ставицкий сообщил, что в школе сейчас убирают внутренние помещения, благоустраивают территорию, проводят озеленительные работы, налаживают инженерные системы. Рабочие почти завершили обустройство спортплощадки.

В Краснодаре также откроют школу в микрорайоне «Губернский» на улице Героя Яцкова. Она рассчитана на 1,5 тыс. мест. На улице Константина Образцова готов детский сад на 200 мест. Сейчас учреждение проходит процедуру ввода в эксплуатацию.

Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что необходимо не ослаблять ежедневный контроль за строительством социальных объектов. По его мнению, уже необходимо готовить проекты для создания будущих образовательных учреждений, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре по федеральной программе «Жилище» строят три новых школы, два новых корпуса к существующим и три детсада. 

Краснодар Строительство Школа
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