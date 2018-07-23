Под Краснодаром на хуторе Ленина завершили строительство школы

На хуторе Ленина под Краснодаром начали вводить в эксплуатацию школу

Новую школу на 1 тыс. мест откроют 1 сентября. Она расположена на улице Наримановской.

Вице-мэр Владислав Ставицкий сообщил, что в школе сейчас убирают внутренние помещения, благоустраивают территорию, проводят озеленительные работы, налаживают инженерные системы. Рабочие почти завершили обустройство спортплощадки.

В Краснодаре также откроют школу в микрорайоне «Губернский» на улице Героя Яцкова. Она рассчитана на 1,5 тыс. мест. На улице Константина Образцова готов детский сад на 200 мест. Сейчас учреждение проходит процедуру ввода в эксплуатацию.

Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что необходимо не ослаблять ежедневный контроль за строительством социальных объектов. По его мнению, уже необходимо готовить проекты для создания будущих образовательных учреждений, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.