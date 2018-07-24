В собственность Краснодара вернули участки для школы и детсада в Новознаменском

В администрации Краснодара обсудили результаты работы по подготовке документов и проектов строительства соцобъектов для внесения в краевые и федеральные программы

Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что в поселках Знаменском и Новознаменском есть участки земли, которые принадлежат городу и на которых можно построить школы и детские сады.

«Сейчас важно завершить работу по их оформлению, внесению изменений в планировочную документацию, привязке типовых проектов к территориям. Это позволит включить создание новых образовательных учреждений для этих жилых районов в следующий этап строительства школ и детских садов в Краснодаре», — отметил Первышов.

Глава департамента строительства администрации Краснодара Максим Карпенко рассказал, что в городе эта работа ведется параллельно по пяти территориям.

В Новознаменском районе будет три земельных участка. На одном из них, на улице Демидовской, 65 планируется разместить детский сад на 200 мест. Участок находится в рекреационной зоне, и сейчас по нему готовят изменения в генплан для изменения функционального назначения, передает пресс-служба администрации Краснодара.

Помимо этого, власти города добились возврата в муниципальную собственность участков на улице Новодонецкой, 50 и Демидовской, 63. Сейчас идет работа по их передаче в бессрочное пользование «Единой службе заказчика». На Новодонецкой планируют открыть детский сад на 220 мест. Для участка на Демидовской разрабатывают проект школы на 400 мест на площади 1,4 га.

В Знаменском на улице Первомайской, 4/1 на участке площадью 4 га планируют построить школу на 1,1 тыс. мест и детский сад на 120 мест. После того, как участок передадут «Единой службе заказчика», его разделят на две части — для каждого из образовательных учреждений, затем проведут экспертизу и подготовят проектно-сметную документацию, используя подходящие типовые проекты.

Как сообщали Юга.ру, в марте утвердили проектную документацию по строительству двух микрорайонов в Карасунском округе Краснодара — между поселками Знаменским и Зеленопольским. Там построят три школы на 1,1 тыс. мест каждая, четыре детских сада на 1 тыс. 720 мест и две поликлиники на 150 и 320 посетителей в смену.