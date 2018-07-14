Первышов поручил ежедневно контролировать строительство корпуса школы № 81 в Пригородном

Мэр Краснодара Евгений Первышов взял под контроль строительство нового корпуса школы в поселке Пригородном

Новый корпус строят к школе № 81, там смогут учиться 400 детей в одну смену. Работы отстали от графика и мэр поручил наверстать его за два месяца.

«В Краснодаре идет рекордная стройка школ и детских садов. Каждое новое образовательное учреждение решает проблему дефицита мест в разных районах города. Их очень ждут. Все объекты, и те, которые возводятся в рамках федеральной программы "Жилище", и те, которые строят компании за свой счёт с последующим выкупом, идут в графике строительства или с его опережением. Тем более важно исправить ситуацию по 81-й школе. Краснодару очень нужен каждый такой объект, и важно, чтобы все было сделано вовремя», — сказал Евгений Первышов во время выездного совещания.

По данным городского департамента строительства, подрядчик приступил к строительству в 2017 году. Работа опережала график, в 2018 году темпы снизились. На стройплощадке работают около 40 человек. Проблем с финансированием стройки нет.

Первышов поручил подрядчику выйти на прописанные в контракте сроки к середине сентября. На стройплощадке будут каждый день проходить утренние планерки с разбором, что сделано и что предстоит сделать за сутки. В ближайшие дни разработают план по выходу из сложившейся ситуации на объекте.

По словам Первышова, метод постоянного контроля зарекомендовал себя при строительстве школы на хуторе Ленина. ее уже готовят к сдаче.

В Краснодаре в рамках федеральной программы «Жилище» строят три новых школы, два новых корпуса к существующим и три детсада. Для дальнейшего выкупа в муниципальную собственность за свой счет компании строят детский сад на 250 мест на улице Евгении Жигуленко и школу на улице Байбакова. Еще одна школа на 1,5 тыс. мест на улице Байбакова и детский сад на улице Константина Образцова уже вводят в эксплуатацию, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.