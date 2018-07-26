Заммэра Махачкалы заподозрили в подстрекательстве главы города ради родственника

В отношении задержанного накануне заместителя мэра Махачкалы Курбана Курбанова возбудили уголовное дело о подстрекательстве главы города Мусы Мусаева к превышению полномочий

По данным следствия, преступление Курбанов совершил, будучи заместителем главы администрации Кировского района города (пост заммэра он занял в феврале 2016 года).

«Курбанов, действуя в интересах своего родственника, являющегося генеральным директором одного из предприятий, расположенных на территории Махачкалы, путем уговоров склонил Мусаева к подписанию постановления о предоставлении указанному предприятию земельного участка по заниженной стоимости», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ходе допроса Курбанов полностью признал свою вину. Дело в отношении него возбуждено по ч. 4 ст. 33, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Подстрекательство к превышению должностных полномочий). Его соединили в одно производство с делом Мусаева.

После допроса его отпустили под подписку о невыезде. Уголовные дела соединены в одно производство.

Как сообщали Юга.ру, Курбанова задержали 25 июля. А уголовное дело о превышении полномочий на Мусаева завели еще в январе. По версии следствия, он нанес бюджету Дагестана ущерб на сумму 80 млн рублей, выделив в собственность коммерческой фирме земельный участок площадью около 17,5 тысячи кв. метров за 1,1 млн рублей. В тот же день его задержали, через неделю отстранили от должности.

Следствие ведут следователи Главного следственного управления СКР по СКФО.