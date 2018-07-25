По делу экс-мэра Махачкалы задержали его заместителя

Дагестан

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Сотрудники правоохранительных органов задержали замглавы администрации Махачкалы Курбана Курбанова

По словам источника «Интерфакса», 33-летний Курбанов задержан в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева, обвиняемого в превышении полномочий. Эту же информацию подтверждают источники других СМИ.

Собеседник ТАСС не исключил, что в отношении Курбанова может быть возбуждено дело.

Как сообщали Юга.ру, уголовное дело о превышении полномочий при выделении земли завели на Мусаева в январе. По версии следствия, он нанес бюджету Дагестана ущерб на сумму 80 млн рублей, выделив в собственность коммерческой фирме земельный участок площадью около 17,5 тысячи кв. метров за 1,1 млн рублей. В тот же день его задержали, через неделю отстранили от должности. Следствие ведут следователи Главного следственного управления СКР по СКФО.

Курбан Курбанов был назначен заместителем мэра столицы Дагестана 1 февраля 2016 года. В этой должности он курирует управление архитектуры и градостроительства. До этого в течение четырех лет работал заместителем главы администрации Кировского района Махачкалы, ранее был депутатом горсобрания.

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