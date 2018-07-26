СМИ сообщили об обысках в кабинете врио главы Минтруда Дагестана проводят обыски. В ведомстве заявили, что «никаких силовиков в здании нет»
СМИ сообщают, что 26 июля в рабочем кабинете врио министра труда и социального развития Дагестана Расула Ибрагимова и нескольких его заместителей идут обыски
Сотрудники спецслужб и ФСБ изымают документы, которые могут быть связаны с возбужденным ранее делом о коррупции, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на источник, близкий к правительству.
По данным источника «Черновика», обыски могут быть связаны с финансовыми нарушениями на сумму более 700 млн рублей.
В сообщении на официальном сайте минтруда и социального развития Дагестана материал «Черновика» назвали дезинформацией и подчеркнули, что руководитель ведомства находится на селекторном совещании.
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Позже представители пресс-службы минтруда РД зявили изданию «Кавказский узел», что «никаких силовиков в здании нет».
Как сообщали Юга.ру, Расул Ибрагимов стал и.о. главы министра труда и соцразвития Дагестана 7 октября 2017 года.
Напомним, в январе в Дагестан прибыла спецгруппа, в которую вошли представители Генпрокуратуры, МВД и ФСБ. Вскоре в республике начались массовые задержания и увольнения чиновников, в том числе в высших кругах руководства. Всего к ответственности привлекли более 200 госслужащих.
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