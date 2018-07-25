Кондратьев недоволен, что только в 17 муниципалитетах Кубани атаманы являются заместителями глав

На Совете атаманов Кубанского казачьего войска обсудили поручение губернатора Вениамина Кондратьева о назначении атаманов районных обществ заместителями глав муниципалитетов

Было озвучено, что сейчас эта задача решена только в 17 городах и районах из 44. Глава региона поручил активнее прорабатывать этот вопрос.

«Ситуацию нельзя пускать на самотек. Местной власти и казакам необходимо искать компромисс, договариваться — только совместными усилиями можно эффективно решать проблемы территории», — заявил Кондратьев.

Как сообщали Юга.ру, вводить атаманов районных казачьих обществ в структуру органов местного самоуправления Кондратьев предложил в апреле 2016 года. В конце того же года он обвинял казаков в безынициативности — на тот момент посты заместителей глав районов занимали 10 атаманов.

Сейчас численность Кубанского казачьего войска составляет около 53 тыс. человек, и основными видами деятельности казаков по-прежнему являются госслужба, в том числе охрана границ и обеспечение общественного правопорядка. На совещании Кондратьев предложил также проиндексировать зарплаты казаков-дружинников. На постоянной основе к охране привлечены около 1700 казаков, более 5 тыс. дружинников обеспечивают правопорядок массовых мероприятий на добровольной основе.