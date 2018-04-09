На Кубани в охране соцобъектов заняты менее двух тысяч казаков
Казаки Кубанского казачьего войска охраняют более 1800 социальных объектов в регионе, охранниками работают 1847 казаков
Об этом сообщил вице-губернатор, атаман ККВ Николай Долуда на расширенном планерном совещании в Краснодаре. По его словам, казаками ККВ в настоящее время охраняется 1805 объектов, в том числе 942 школы, 693 детских сада, 170 спортивных, культурных и других объектов.
«Поручение губернатора о привлечении к охране общественного порядка казачьих дружин можно считать выполненным в 31 муниципалитете — в 12 городах и районах 100% соцобъектов охраняются казаками, в 19 районах этот показатель приближается к 100%», — сообщил Долуда.
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Кроме того, отметил он, казаки активно участвуют в обеспечении общественного правопорядка. На постоянной основе к охране привлечены 1652 казака, более 5 тыс. дружинников обеспечивают правопорядок массовых мероприятий на добровольной основе. С помощью казаков в прошлом году выявлено и пресечено более 80 тыс. административных правонарушений и более 700 преступлений, сообщил атаман.
Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что казачьи патрули стали неотъемлемой частью жизни края.
«Меняется состав дружин, казачество стало зарабатывать, обновляться, сюда идет молодежь. Это колорит Кубани, но это и гарантия безопасности наших жителей и гостей», — цитирует главу региона пресс-служба краевой администрации.
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Всего в составе ККВ — более 50 тыс. казаков.
Кондратьев ранее обвинял казаков в безынициативности, говорил о том, что необходимо дать возможность казакам зарабатывать самим, а также о том, что казаки должны охранять не только школы и детсады, но и больницы, и госсобственность.
В 2016–2021 годах на развитие казачества региональный бюджет направит 6,19 млрд рублей.
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