На Кубани в охране соцобъектов заняты менее двух тысяч казаков

Казаки Кубанского казачьего войска охраняют более 1800 социальных объектов в регионе, охранниками работают 1847 казаков

Об этом сообщил вице-губернатор, атаман ККВ Николай Долуда на расширенном планерном совещании в Краснодаре. По его словам, казаками ККВ в настоящее время охраняется 1805 объектов, в том числе 942 школы, 693 детских сада, 170 спортивных, культурных и других объектов.

«Поручение губернатора о привлечении к охране общественного порядка казачьих дружин можно считать выполненным в 31 муниципалитете — в 12 городах и районах 100% соцобъектов охраняются казаками, в 19 районах этот показатель приближается к 100%», — сообщил Долуда.