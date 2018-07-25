Кондратьев поручил проиндексировать зарплату казаков-дружинников
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил проработать вопрос повышения зарплат казаков-дружинников впервые за 7 лет
В ходе Совета атаманов Кубанского казачьего войска Кондратьев сообщил, что с начала года при их участии было раскрыто 219 преступлений и задержаны 88 находившихся в розыске преступников. Кроме того, более 500 человек участвовали в обеспечении порядка во время проведения чемпионата мира по футболу в Сочи.
Глава региона подчеркнул, что жители и туристы уже воспринимают казачьи патрули как часть системы безопасности Кубани.
«Эта работу мы будем максимально поддерживать. Знаю, что заработная плата казаков-дружинников не индексировалась с 2012 года, считаю, что пришло время ее увеличить», — сказал губернатор.
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Он поручил краевому министерству финансов и департаменту по делам казачества проработать этот вопрос, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Первые казаки-дружинники — около 150 человек — начали патрулировать улицы Краснодара осенью 2012 года. Жалование их выплачивается за счет средств краевого бюджета и составляет в среднем около 25 тыс. рублей.
Сейчас в крае на постоянной основе к охране привлечены около 1700 казаков, более 5 тыс. дружинников обеспечивают правопорядок массовых мероприятий на добровольной основе. С помощью казаков-дружинников в 2017 году было выявлено и пресечено более 80 тыс. административных правонарушений и более 700 преступлений.
Всего в составе Кубанского казачьего войска — более 53 тыс. казаков.
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