Кондратьев поручил проиндексировать зарплату казаков-дружинников

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил проработать вопрос повышения зарплат казаков-дружинников впервые за 7 лет

В ходе Совета атаманов Кубанского казачьего войска Кондратьев сообщил, что с начала года при их участии было раскрыто 219 преступлений и задержаны 88 находившихся в розыске преступников. Кроме того, более 500 человек участвовали в обеспечении порядка во время проведения чемпионата мира по футболу в Сочи.

Глава региона подчеркнул, что жители и туристы уже воспринимают казачьи патрули как часть системы безопасности Кубани.

«Эта работу мы будем максимально поддерживать. Знаю, что заработная плата казаков-дружинников не индексировалась с 2012 года, считаю, что пришло время ее увеличить», — сказал губернатор.