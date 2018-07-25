Следователь из центрального аппарата СК рассказал о подробностях дела Зиринова

Исполняющий обязанности заместителя руководителя главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ Сергей Голкин рассказал о деле Сергея Зиринова

Зиринов был депутатом Законодательного собрания Краснодарского края с 2002 по 2014 год. В ноябре 2013 года его задержали по подозрению в причастности к организации покушения на заместителя атамана Анапского городского казачьего общества Николая Нестеренко.

По версии следствия, в 1999 году Зиринов создал в Анапе преступную группу, которая до 2013 года занималась бандитизмом, а также совершила четыре убийства и одно покушение. В 2016 году суд признал Зиринова виновным и дал ему 22 года колонии строгого режима.

Следователь Сергей Голкин рассказал, что преступная группа собралась, чтобы отомстить убийцам дяди Зиринова. Николай Испирьян в 90-е был депутатом Анапского горсовета. Его называли теневым хозяином курорта, а в 1997 году Испирьяна расстреляли.

«Вначале фигуранты дела, как в фильмах про мафию, поклялись на могиле дяди Зиринова, что убьют всех, кто, по их данным, мог быть причастен к его смерти. Приобрели в Абхазии оружие, в том числе специальный автомат "Вал". За него, кстати, запросили 40 тыс. долларов. Зиринов согласился на эту сумму, когда один из исполнителей, бывший спецназовец, сказал, что он не лох, чтобы с калашом идти на дело», — цитирует Голкина «Коммерсантъ».