Следователь из центрального аппарата СК рассказал о подробностях дела Зиринова
Исполняющий обязанности заместителя руководителя главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ Сергей Голкин рассказал о деле Сергея Зиринова
Зиринов был депутатом Законодательного собрания Краснодарского края с 2002 по 2014 год. В ноябре 2013 года его задержали по подозрению в причастности к организации покушения на заместителя атамана Анапского городского казачьего общества Николая Нестеренко.
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По версии следствия, в 1999 году Зиринов создал в Анапе преступную группу, которая до 2013 года занималась бандитизмом, а также совершила четыре убийства и одно покушение. В 2016 году суд признал Зиринова виновным и дал ему 22 года колонии строгого режима.
Следователь Сергей Голкин рассказал, что преступная группа собралась, чтобы отомстить убийцам дяди Зиринова. Николай Испирьян в 90-е был депутатом Анапского горсовета. Его называли теневым хозяином курорта, а в 1997 году Испирьяна расстреляли.
«Вначале фигуранты дела, как в фильмах про мафию, поклялись на могиле дяди Зиринова, что убьют всех, кто, по их данным, мог быть причастен к его смерти. Приобрели в Абхазии оружие, в том числе специальный автомат "Вал". За него, кстати, запросили 40 тыс. долларов. Зиринов согласился на эту сумму, когда один из исполнителей, бывший спецназовец, сказал, что он не лох, чтобы с калашом идти на дело», — цитирует Голкина «Коммерсантъ».
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По словам следователя, одна из жертв банды Зиринова жила во Франции. Для этого убийства исполнители вывезли за границу редкое спецназовское оружие — бесшумный пистолет ПБ со съемным глушителем, спрятав его в сиденье Chevrolet Suburban.
«Выследили жертву, но стрелять не стали, подумав, что больше их в командировку во Францию не отправят. О месте в лесу, где они закопали пистолет, нам рассказали сами участники банды. Потом мы воспользовались одним из картографических сервисов, позволяющих просматривать снимки местности со спутника», — рассказал Голкин.
Фигуранты дела с подробностями рассказали, где найти спрятанное оружие. В итоге французские правоохранители обнаружили пистолет и отправили его в Москву, где он стал вещдоком по уголовному делу, так как использовался для совершения других преступлений.
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