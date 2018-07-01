ПБК «Локомотив-Кубань» представил новый логотип и форму на следующий сезон
Профессиональный баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 1 июля представил новый логотип клуба и игровую форму на сезон-2018/19
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«Новый логотип воплотил в себе актуальный стиль спортивного дизайна, направленный в сторону упрощения и минимализма. Он сохраняет преемственность спортивного общества, но при этом выделяется в ряду "одноклубников"», — сообщили в пресс-службе клуба.
Логотип разработало агентство Quberten, дизайнером стал Михаил Антипин. Компания также представила набор айдентики, которая включила в себя дополнительные логотипы и шрифты.
«На протяжении многих лет логотип клуба был узнаваем и любим игроками и болельщиками. Однако со временем он перестал соответствовать актуальным тенденциям спортивного дизайна и нуждался в модернизации», — сказал президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев.
Игровая форма претерпела ряд изменений. Комплекты экипировки выполнены в красно-зеленых цветах «Локо». Форма имеет ряд технологических особенностей. Она выполнена из мягкой и гладкой ткани. Материал быстро сохнет, достаточно эластичный, что обеспечивает комфортное движение в любом направлении.
Как сообщали Юга.ру, Евролига включила «Локомотив-Кубань» в список команд-участниц Еврокубка в сезоне-2018/19.
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