Сборная России встретилась с болельщиками в фан-зоне в Москве и пообещала «сделать лучше» в Катаре
Футболисты сборной России по футболу встретились с болельщиками в самой большой фан-зоне в Европе - на Воробьевых горах в Москве и поблагодарили их за поддержку
На сцену поднялись футболисты, тренерский штаб и главный тренер сборной Станислав Черчесов. Они вынесли баннер «Играем за вас!».
«Сейчас на душе только одни эмоции, реального анализа сделать пока не удалось. Мы рады вас всех приветствовать мы были вместе. Понятно, что мы хотели дальше пройти. К сожалению, сегодня нам это не удалось. Через четыре года в Катаре мы сделаем лучше. Но без вас там будет сложно!» — обратился Черчесов к болельщикам.
Капитан команды Игорь Акинфеев назвал болельщиков лучшими и отметил, что стоящие с ним на одной сцене люди сотворили историю. Нападающий Артем Дзюба подчеркнул, что на этом чемпионате удалось доказать, что Россия — это футбольная страна. Защитник Сергей Игнашевич, ранее объявивший о завершении карьеры футболиста, рассказал, как игроки переживали поражение в матче с Хорватией: «Вчера были слезы, но сложно сказать, были это слезы от поражения или слезы счастья».
Федор Смолов, которому не удалось реализовать пенальти, сказал, что понимает тех, кто пишет ему негативные комментарии в соцсетях.
«На вашем месте я бы испытывал то же самое», — сказал форвард.
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Сборная России, образованная в 1992 году, впервые в истории чемпионатов мира по футболу смогла выйти в плей-офф турнира, а затем обновила свое достижение, дойдя до четвертьфинала. За шаг до полуфинала россияне по пенальти уступили сборной Хорватии.
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