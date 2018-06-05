В Краснодаре снесут 25 незаконных ларьков

Власти Краснодара продолжают добиваться демонтажа незаконных киосков в городе

По словам начальника управления муниципального контроля Дмитрия Водолацкого, ранее по 33 адресам ларьков суд запретил строительство, чтобы предотвратить попытки сделать из нестационарных киосков капитальные. Удовлетворены требования властей о погашении права собственности по 25 адресам. Шесть решений вступили в силу, следующий этап — демонтаж построек.

«Цель всей этой работы — демонтаж установленных на самых оживленных перекрестках, на тротуарах и зеленых зонах несанкционированных конструкций. Нам ни в коем случае нельзя сбавлять обороты в борьбе с незаконной торговлей. И по этим 33 адресам, и по всем остальным работы еще очень много. Ларьками и палатками Краснодар переполнен. У нас нет цели «задавить» бизнес — важно, чтобы все работали легально, по закону. Возможностей именно так развиваться в столице Кубани предостаточно», — цитирует мэра Краснодара Евгения Первышова пресс-служба городской администрации.