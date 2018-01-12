Долуда: Кубанское казачье войско поможет семье подозреваемого в тройном убийстве в Ладожской

Атаман Кубанского казачьего войска, вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда рассказал, как казаки отнеслись к тому, что бывший атаман стал подозреваемым в тройном убийстве

Как сообщали Юга.ру, в станице Ладожской в кафе «Огонек» в ночь на 31 декабря застрелили трех мужчин. Двое подозреваемых — мужчины 32 и 34 лет — задержаны. Следователи пришли к выводу, что мотивом тройного убийства стал бытовой конфликт. Ранее Николай Долуда подтвердил, что один из подозреваемых — казак, бывший атаман хуторского общества, который с ноября не числится в реестре Кубанского казачьего войска.

«Мы не делим казаков на своих и чужих, это наш кубанский казак, и это наша боль. Что касается дальнейшего развития ситуации, я могу заверить, что казаки не оставят многодетную семью взятого под арест Александра Ситавичуса и будут помогать ей. Ведь ни его жена, ни маленькие дети ни в чем не виноваты. Мне очень жаль, что отдельные граждане просто воспользовались ситуацией и на фоне трагического события, которое унесло жизни людей, пытаются в публикациях и комментариях очернить казачество», — сказал Долуда.