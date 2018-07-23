В России будут отслеживать в соцсетях реакцию граждан на действия властей
Система мониторинга «Медиалогия» разработала технологию, позволяющую реагировать на информационные поводы и жалобы россиян в социальных сетях
Система мониторинга по ключевым словам будет осуществляться на базе пяти социальных сетей: Facebook, Instagram, Twitter, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Сортировать жалобы и отзывы будет сотрудник информационного управления. Он выберет те информационные поводы, которые, в зависимости от масштаба, необходимо направить в региональные министерства и муниципалитеты. Ответы представителей властей опубликуют в социальных сетях.
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Жалобы по одной теме можно объединять в один «инцидент». Доступ к статистике по каждому кейсу будет у представителей региональных властей и администрации президента РФ. «Инцидент» будут обрабатывать в течение суток с момента появления его в системе.
В Кремле с помощью этой программы планируют взять под контроль социальные сети и свести к минимуму негатив вокруг информационных повесток, сообщает РБК со ссылкой на анонимные источники.
Система отслеживания отзывов появится на территории России к 2019 году. В двух регионах страны уже начали тестировать программу.
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Как сообщали Юга.ру, в 2016 году Госдума утвердила поправки в законопроект о работе госслужащих, согласно которым российские чиновники должны отчитываться о своем присутствии в социальных сетях.
В 2017-м депутатов и министров Крыма обязали вести страницы в Facebook.
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