В России будут отслеживать в соцсетях реакцию граждан на действия властей

Система мониторинга «Медиалогия» разработала технологию, позволяющую реагировать на информационные поводы и жалобы россиян в социальных сетях

Система мониторинга по ключевым словам будет осуществляться на базе пяти социальных сетей: Facebook, Instagram, Twitter, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Сортировать жалобы и отзывы будет сотрудник информационного управления. Он выберет те информационные поводы, которые, в зависимости от масштаба, необходимо направить в региональные министерства и муниципалитеты. Ответы представителей властей опубликуют в социальных сетях.

Жалобы по одной теме можно объединять в один «инцидент». Доступ к статистике по каждому кейсу будет у представителей региональных властей и администрации президента РФ. «Инцидент» будут обрабатывать в течение суток с момента появления его в системе.

В Кремле с помощью этой программы планируют взять под контроль социальные сети и свести к минимуму негатив вокруг информационных повесток, сообщает РБК со ссылкой на анонимные источники.

Система отслеживания отзывов появится на территории России к 2019 году. В двух регионах страны уже начали тестировать программу.