В России будут отслеживать в соцсетях реакцию граждан на действия властей

Вся Россия

Распечатать

Система мониторинга «Медиалогия» разработала технологию, позволяющую реагировать на информационные поводы и жалобы россиян в социальных сетях

Система мониторинга по ключевым словам будет осуществляться на базе пяти социальных сетей: Facebook, Instagram, Twitter, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Сортировать жалобы и отзывы будет сотрудник информационного управления. Он выберет те информационные поводы, которые, в зависимости от масштаба, необходимо направить в региональные министерства и муниципалитеты. Ответы представителей властей опубликуют в социальных сетях.

Читайте также:

Жалобы по одной теме можно объединять в один «инцидент». Доступ к статистике по каждому кейсу будет у представителей региональных властей и администрации президента РФ. «Инцидент» будут обрабатывать в течение суток с момента появления его в системе.

В Кремле с помощью этой программы планируют взять под контроль социальные сети и свести к минимуму негатив вокруг информационных повесток, сообщает РБК со ссылкой на анонимные источники.

Система отслеживания отзывов появится на территории России к 2019 году. В двух регионах страны уже начали тестировать программу.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, в 2016 году Госдума утвердила поправки в законопроект о работе госслужащих, согласно которым российские чиновники должны отчитываться о своем присутствии в социальных сетях.

В 2017-м депутатов и министров Крыма обязали вести страницы в Facebook.

Интернет Социальные сети Технологии Чиновники
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Дагестане из-за ливней разрушились два моста
В Крыму сожгли два автомобиля детской группы по самообороне, в одном их них была собака
Украинец Павел Гриб во время суда не признал вину в содействии терроризму
На Кубани снова побили рекорд по сбору урожая зерна
В Темрюкском районе мужчина зарезал товарища и ушел спать
В Анапе во время ливня произошел камнепад. Пострадала женщина

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале