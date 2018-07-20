На Кубани объявили экстренное предупреждение по непогоде

МЧС сообщило о введении экстренного предупреждения о комплексе неблагоприятных метеоявлений на территории Краснодарского края с 20 по 23 июля

В этот период в регионе прогнозируют сильные дожди, ливни с грозой и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с.

На юго-востоке Кубани, в Адыгее и на Черноморском побережье от Геленджика до Магри возможен подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. На участке Анапа — Магри над акваторией Черного моря сохранится опасность формирования смерчей.

Спасатели напомнили жителям и гостям региона о необходимости соблюдения мер безопасности. На сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю опубликованы требования безопасности при грозе, сильном ливне, ударе молнии и выходе смерча на сушу.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 268‑64‑40 или 101.

Как сообщали Юга.ру, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ввел до 25 июля режим повышенной готовности по неблагоприятным погодным явлениям.