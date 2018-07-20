В Сочи впервые отметят Всемирный день китов и дельфинов

В Сочи 23 июля проведут праздничные мероприятия в честь Всемирного дня китов и дельфинов

Гостей праздника пригласят на бесплатные мастер-классы по игре на лепестковых «космических» барабанах (глюкофонах) и по изготовлению оригами-дельфинов. Желающие смогут освоить правильную технику задержки дыхания, которая поможет развить навыки ныряльщика и научиться дольше времени проводить под водой.

Также организуют краткий практикум, где расскажут об оказании квалифицированной первой помощи морским млекопитающим.

«В Имеретинской бухте вы можете встретиться со всеми видами черноморских дельфинов — афалиной, белобочкой и азовкой. Тем не менее, все они находятся на грани исчезновения», — цитирует директора и соучредителя центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяну Белей пресс-служба курорта «Имеретинский».

Организаторы считают, что благодаря празднику жители и гости курорта больше узнают о дельфинах.