В Сочи впервые отметят Всемирный день китов и дельфинов

Краснодарский край

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В Сочи 23 июля проведут праздничные мероприятия в честь Всемирного дня китов и дельфинов

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Гостей праздника пригласят на бесплатные мастер-классы по игре на лепестковых «космических» барабанах (глюкофонах) и по изготовлению оригами-дельфинов. Желающие смогут освоить правильную технику задержки дыхания, которая поможет развить навыки ныряльщика и научиться дольше времени проводить под водой.

Также организуют краткий практикум, где расскажут об оказании квалифицированной первой помощи морским млекопитающим.

«В Имеретинской бухте вы можете встретиться со всеми видами черноморских дельфинов — афалиной, белобочкой и азовкой. Тем не менее, все они находятся на грани исчезновения», — цитирует директора и соучредителя центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяну Белей пресс-служба курорта «Имеретинский».

Организаторы считают, что благодаря празднику жители и гости курорта больше узнают о дельфинах.

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Как сообщали Юга.ру, 29 апреля в Сочи стартовали первые учебные курсы для волонтеров по оказанию помощи дельфинам. Пройти курс по оказанию помощи млекопитающим могут все желающие.

О том, как волонтеры спасают дельфинов в Сочи, читайте в материале Юга.ру.

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