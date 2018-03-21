В Сочи откроются курсы по оказанию помощи дельфинам

Центр спасения дельфинов «Дельфа» в мае откроет курсы по оказанию помощи пострадавшим дельфинам

Пройти курс смогут все желающие. Аналогичные занятия пройдут в Москве для студентов медико-биологических и ветеринарных учебных заведений, которые приедут в центр «Дельфа» на летнюю практику.

«Помощь диким дельфинам, попавшим в беду, — одно из основных направлений нашей деятельности, — сообщили Юга.ру в пресс-службе центра спасения дельфинов "Дельфа". — Для этого необходимы знания и умения, и мы собираемся провести курсы по оказанию помощи дельфинам. Слушатели получат основы теоретических знаний и практических навыков: о биологии морских млекопитающих, первой помощи на суше и в море, ветеринарной помощи».

Все, кто живет в Сочи или других населенных пунктах вблизи моря и хочет заниматься спасением дельфинов, могут написать в центр спасения дельфинов на электронную почту delfacenter@gmail.com. В письме необходимо указать имя, фамилию, место проживания, возраст, навыки, есть ли у вас транспортное средство, а также телефон для связи.

Как сообщали Юга.ру, в прошлом году на Черноморском побережье Кубани произошла массовая гибель дельфинов. За четыре месяца обнаружили 167 мертвых млекопитающих.

В декабре 2017 года прокуратура назвала причину массовой гибели дельфинов на Кубани — вирусная инфекция, обусловленная отеком легких, и паразиты. Также дельфины часто гибнут близ берегов, из-за того что запутываются в рыболовных сетях, — они задыхаются и тонут.