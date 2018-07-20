На Кубани в выходные прогнозируют дожди

Метеорологи представили прогноз погоды на 21 и 22 июля в Краснодарском крае

По данным Краснодарского гидрометцентра, в выходные местами в крае пройдут кратковременные дожди с грозой. Днем и вечером в отдельных пунктах возможен сильный дождь с градом. Температура воздуха ночью составит 18-23 °С, в юго-восточных предгорьях 13-18 °С, днем воздух прогреется до 28-33 °С. Ветер 4-9 м/с, местами при грозе порывы 12-17 м/с.

На Черноморском побережье также ожидаются кратковременные дожди с грозой. Ночью температура опустится до 18-23 °С, днем будет 27-32 °С. Ветер 6-11 м/с, местами 12-14 м/с.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре в субботу будет облачно, в воскресенье днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью 20-22 °С, днем 27-30 °С.