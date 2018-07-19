В Краснодаре до конца года благоустроят 24 двора возле многоэтажек

В Краснодаре по федеральной программе благоустроят 24 двора возле многоквартирных домов

По проекту «Формирование комфортной городской среды» в этом году город получил 350 млн рублей. По данным мэрии, это позволит реконструировать два крупных двора — в поселке Лорис и на улице Новороссийской, а также создать аллею в Юбилейном микрорайоне. Территории включают 14 дворов в поселке Лорис и 10 дворов на улице Новороссийской. В Лорисе на улицах Садовой и Рязанской площадь благоустраиваемой территории составит около 95 тыс. кв. метров. Там установят девять игровых и семь спортивных площадок, 200 лавочек, 16 уличных тренажеров, около 40 качелей. Также высадят 238 деревьев и более 2,3 тыс. кустарников.

Во дворах на улице Новороссийской построят шесть детских и шесть спортивных площадок, установят около 30 качелей, 31 уличный тренажер, 68 лавочек и четыре садово-парковых дивана, смонтируют 123 фонаря. Всего высадят более 100 деревьев и около 1 тыс. кустарников. Площадь благоустраиваемой территории составит около 45 тыс. кв. метров. Также заасфальтируют проезды, сделают тротуары и парковки.

По проектам уже получили положительное заключение «Краснодаркрайгосэкпертизы», специалисты подготавливают документы для проведения конкурса. Контракты собираются заключить в августе. Затем рабочие приступят к работам.

«Краснодар продолжает участвовать в федеральном проекте, который позволяет создавать современную комфортную городскую среду. Акцент, как и в прошлом году, сделают на обновление придомовых территорий, их преобразование в комфортные и удобные для горожан дворы. Еще одно важное направление — благоустройство зеленых зон», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

По его словам, возможности финансирования программы 2018 года позволяют благоустроить только часть зеленых зон из тех, которые планировали первоначально. Первышов уточнил, что остальные объекты обязательно благоустроят по мере возможности.

Директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый сообщил, что дизайн-проекты скверов «Фестивальный», «Студенческий», Пограничников и «Садовый» утвердила комиссия. Уже разработали документацию. Эти проекты прошли госэкспертизу и готовы к реализации, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.