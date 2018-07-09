В Краснодаре сделают новый сквер на улице Володарского

В Краснодаре около школы-интерната имени Виктора Захарченко на улице Володарского, 5 создадут новую зеленую зону площадью 2,1 тыс. кв. метров

Об этом сообщила глава администрации Центрального округа Елена Малова на встрече с местными жителями, которую провели мэр Краснодара Евгений Первышов и председатель гордумы Вера Галушко.

Ранее на субботниках депутаты и актив округа расчистили и благоустроили территорию будущего сквера, сейчас продолжаются работы по озеленению. Сквер планируется открыть во время празднования 225-й годовщины основания Краснодара, передает пресс-служба администрации города.

На встречу с жителями Центрального округа пришли около 300 человек. На мероприятии обсудили вопросы ремонта дорог и тротуаров, работ на сетях коммуникаций, благоустройства территорий и транспортного обслуживания.

Евгений Первышов отметил, что администрация продолжает серию встреч с жителями микрорайонов и пригорода, на которых совместно обсуждаются проблемы и пути их решения, а также ставятся задачи на перспективу.

«Сегодня в Краснодаре это — строительство дорог и объектов социальной сферы, формирование комфортной городской среды. Сейчас мы планируем расширение трамвайной сети и обновление подвижного состава городского электротранспорта», — сказал мэр Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, в начале июля стало известно, что в краевом центре в течение трех лет планируют купить более 100 низкопольных трамваев с кондиционерами.