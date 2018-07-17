Карачаево-Черкесия попала в топ-5 рейтинга регионов РФ с грязной питьевой водой

Роспотребнадзор опубликовал ежегодный доклад за 2017 год, в котором названы регионы, в которых питьевая вода не отвечает требованиям безопасности

Лидером антирейтинга стала Вологодская область, где питьевой водой, соответствующей нормам безопасности, обеспечены 45% населения. Следом идут Костромская область и Карачаево-Черкесия (66,7%), а также Курганская область (69,3%). Остальные регионы обеспечили питьевой водой более 70% своего населения. При этом жители Москвы, Санкт-Петербурга и в Северной Осетии оказались на 100% обеспеченными чистой водой. В среднем по России этот показатель составляет 91,5%.

В докладе указано, что санитарно-гигиенические факторы меньше всего воздействуют на состояние здоровья граждан в Ингушетии, Крыму, Адыгее, Краснодарском и Ставропольском краях, Кабардино-Балкарии и Чечне, а также республике Марий Эл и Астраханской и Орловской областях.

Неблагоприятную ситуацию с состоянием источников централизованного питьевого водоснабжения зафиксировали в Дагестане (91,8%), Карачаево-Черкесии (67,2%), Чечне (64,1%), а также в Калмыкии (61,0%) и Хакасии (60,9%). Не соответствовали требованиям санитарного законодательства водопроводы в Чечне (75,4%), Карачаево-Черкессии (62,5%) и Дагестане (53,1 %).

В прошлом году паразитов в питьевой воде выявили только в одном регионе — Краснодарском крае, где заражение показали 1,4 % проб нецентрализованного водоснабжения.