Кадыров предложил название для новой российской крылатой ракеты

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил назвать новую крылатую ракету «Пальмира»

«Я хочу предложить свой вариант. Ракету назвать в честь наших ребят, погибших в Сирии. В честь летчика, Героя России Романа Филипова, который подорвал себя, окруженный террористами, со словами: "Это вам за пацанов". В честь старшего лейтенанта Сил специальных операций Александра Прохоренко, который вызвал огонь на себя, после того как был обнаружен террористами и окружен. В честь подполковника Олега Пешкова, чей самолет был сбит ВВС Турции. И других ребят», — цитирует Кадырова RT.

Он заявил, что все они — герои, старавшиеся сохранить мир и чудо.

«"Чудо" — один из переводов названия города Пальмиры. Победа России в Пальмире стала переломным моментом в борьбе с ИГИЛ. Да и наш президент родом из Санкт-Петербурга, этот город называют Северной Пальмирой. На мой взгляд, название "Пальмира" для ракеты хранит в себе имена всех тех, кто самоотверженно сражался со злом», — заключил глава Чечни.