Кадыров предложил название для новой российской крылатой ракеты

Чечня

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Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил назвать новую крылатую ракету «Пальмира»

«Я хочу предложить свой вариант. Ракету назвать в честь наших ребят, погибших в Сирии. В честь летчика, Героя России Романа Филипова, который подорвал себя, окруженный террористами, со словами: "Это вам за пацанов". В честь старшего лейтенанта Сил специальных операций Александра Прохоренко, который вызвал огонь на себя, после того как был обнаружен террористами и окружен. В честь подполковника Олега Пешкова, чей самолет был сбит ВВС Турции. И других ребят», — цитирует Кадырова RT.

Он заявил, что все они — герои, старавшиеся сохранить мир и чудо.

«"Чудо" — один из переводов названия города Пальмиры. Победа России в Пальмире стала переломным моментом в борьбе с ИГИЛ. Да и наш президент родом из Санкт-Петербурга, этот город называют Северной Пальмирой. На мой взгляд, название "Пальмира" для ракеты хранит в себе имена всех тех, кто самоотверженно сражался со злом», — заключил глава Чечни.

Как сообщали Юга.ру, президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию рассказал о разработке новых видов стратегического ядерного оружия. У некоторых из них еще нет названий — президент объявил, что их выберут на сайте Минобороны. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил назвать новое оружие «Атаман».

Оружие Рамзан Кадыров Сирия
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