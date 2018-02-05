Погибший в Сирии пилот Су-25 посмертно представлен к званию Героя России

Летчику Роману Филипову, управлявшему штурмовиком Су-25, который сбили боевики в Сирии, посмертно присвоят звание Героя России

«Заместитель командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майор Роман Филипов представлен министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу к присвоению звания Герой Российской Федерации посмертно», — приводит RT текст сообщения Минобороны.

В ведомстве рассказали, что летчик погиб, подорвав себя гранатой, чтобы не попасть в плен к террористам.

Как сообщали Юга.ру, 3 февраля Су-25 выполнял облет зоны деэскалации «Идлиб» и был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса. Пилот успел доложить о катапультировании и погиб при ведении боя с боевиками.

«Приземлившись после катапультирования в районе населенного пункта Телль-Дебес, подконтрольном террористам, майор Роман Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. После окружения террористами, будучи тяжело раненым, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, российский офицер подорвал себя гранатой», — цитирует «Медуза» официальное заявление Минобороны.

В ведомстве рассказали, что Роман Филипов окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков, затем служил на Дальнем Востоке, где дошел до должности заместителя командира эскадрильи. Не раз отправлялся в командировки в Сирию, где уничтожал боевиков и сопровождал гуманитарные грузы.

Родители и семья погибшего пилота получат всю необходимую поддержку и помощь, заверили в Минобороны.

Ранее СМИ сообщили, что сбитый Су-25 был приписан к полку в Краснодарском крае.