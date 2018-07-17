Amnesty International призвала расследовать нападение на журналистов moloko plus в Краснодаре и вернуть изъятый тираж

Международная правозащитная организация Amnesty International осудила нападение на журналистов независимого издания moloko plus в Краснодаре и изъятие сотрудниками полиции тиража издания во время его презентации

Как сообщали Юга.ру, презентация «контркультурного альманаха о насилии» moloko plus проходила в краснодарской «Типографии» 15 июля. На мероприятие пришли сотрудники полиции и, заявив, что к ним поступила информация о распространении экстремистской литературы и употреблении наркотиков, изъяли тираж издания.

Накануне мероприятия неизвестные напали на главного редактора издания Павла Никулина и журналистку Софико Арифджанову, распылив им в лицо газовые баллончики. А за день до этого Арифджанову и волонтера «Типографии» Анастасию Кхухуренко задержали для проверки неких материалов уголовного дела люди в штатском, которые представились полицейскими. В этот же вечер девушек отпустили.

«Власти Краснодарского края должны прекратить преследование журналистов, найти и наказать участников воскресного нападения на Павла Никулина и Софико Арифджанову, а также незамедлительно вернуть изъятый тираж альманаха moloko+ собственникам», — говорится в заявлении Amnesty International.

Директор организации по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс отметила, что тревожные новости из Краснодарского края приходят часто.

«В Краснодарском крае на протяжении последних лет идет настоящая охота на активистов, журналистов и других несогласных. Их избивают, хлещут нагайками, их дома поджигают, протыкают колеса их машин. Как правило, правоохранители не доводят расследование этих нападений до конца, оставляя преступления безнаказанными. Ничего удивительного — частота происходящих нападений и отсутствие эффективной реакции властей вызывает невольный вопрос, как связаны эти преступления с прямым преследованием журналистов и активистов со стороны властей», — заявила Стразерс.

«Темы, на которые пишет moloko+ могут многим не нравиться, но преследование и физическое насилие в отношении независимой публицистики недопустимо», — подчеркнула она.