В Сочи фан-зону ЧМ-2018 демонтируют к концу июля
В Сочи начался демонтаж конструкций фестиваля болельщиков чемпионата мира по футболу на площади Южного мола Морского порта
«Ожидается, что полностью демонтаж конструкций завершится к 30 июля. Однако проход к морю уже открыт», — сообщили в пресс-службе мэрии курорта.
Как рассказали порталу Юга.ру организаторы, общий вес всех конструкций фан-зоны составляет более 150 тонн, вес балласта — около 200 тонн.
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Напомним, 1 июня в Сочи закрыли проезд транспорта возле Южного мола в районе фан-зоны. 16 июля движение автотранспорта по улицам Несебрской, Войкова, Кооперативной, Москвина и переулку Электрическому полностью восстановили.
Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сочинский «Фишт» принял шесть матчей мирового первенства. Фан-зона курорта работала со дня открытия турнира до финала, за это время ее посетили полмиллиона болельщиков.
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