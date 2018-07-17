В Сочи фан-зону ЧМ-2018 демонтируют к концу июля

В Сочи начался демонтаж конструкций фестиваля болельщиков чемпионата мира по футболу на площади Южного мола Морского порта

«Ожидается, что полностью демонтаж конструкций завершится к 30 июля. Однако проход к морю уже открыт», — сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Как рассказали порталу Юга.ру организаторы, общий вес всех конструкций фан-зоны составляет более 150 тонн, вес балласта — около 200 тонн.