Росавиация не собирается закрывать аэропорт Сочи

  Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
В Федеральном агентстве воздушного транспорта РФ исключили долговременное закрытие сочинского аэропорта

Долговременное закрытие аэропорта Сочи, подобное тому, что действует в ряде городов юга и центра РФ, исключено — об этом заявила заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Наталья Андрианова на Международном экономическом форуме «Абхазия — инвестиции в будущее» .

«Закрытие аэропорта Сочи исключено», — цитирует Андрианову ТАСС.

На данный момент в южной и центральной части России остаются закрытыми девять пассажирских аэропортов: в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

В аэропорту Сочи с начала 2026 года, по подсчетам ТАСС, Росавиация вводила временные ограничения 30 раз.

Ранее на этой неделе Юга писали о том, что в аэропорту Сухума открыли новый терминал и что в Крыму 29 человек погибли при крушении военно-транспортного самолета.

