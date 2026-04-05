Росавиация не собирается закрывать аэропорт Сочи

Долговременное закрытие аэропорта Сочи, подобное тому, что действует в ряде городов юга и центра РФ, исключено — об этом заявила заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Наталья Андрианова на Международном экономическом форуме «Абхазия — инвестиции в будущее» .

На данный момент в южной и центральной части России остаются закрытыми девять пассажирских аэропортов: в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

В аэропорту Сочи с начала 2026 года, по подсчетам ТАСС, Росавиация вводила временные ограничения 30 раз.