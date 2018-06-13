Фестиваль болельщиков FIFA в Сочи откроется 14 июня
14 июня на площади Южного мола в Сочи стартует FIFAFanFest — фестиваль болельщиков ЧМ-2018
В рамках фестиваля, который будет проходить на площади Южного мола, выступят около 100 артистов российской и зарубежной эстрады, а также пройдут трансляции всех 40 матчей чемпионата мира по футболу.
Церемония открытия состоится в 17 часов. Для болельщиков выступят солисты Кубанского казачьего хора, диджей Benny Benassi и группа Swanky Tunes.
В 18 часов на большом экране начнется прямая трансляция первого матча мундиаля — на стадионе «Лужники» в Москве сыграют сборные России и Саудовской Аравии.
FIFAFanFest будет проводиться до 15 июля. В рамках фестиваля предусмотрена большая развлекательная программа — 88 мероприятий, в которых примут участие более 200 коллективов, 600 российских и зарубежных артистов. Также пройдут трансляции всех 40 матчей чемпионата.
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На территории мероприятия будут работать специальные аттракционы: футбольный гольф, шумомер, футбольный покер, виртуальный футбол, меганастольный футбол, детский батут, сообщили организаторы.
Вход на FIFAFanFest бесплатный.
Как сообщали Юга.ру, фестиваль болельщиков в рамках ЧМ-2018 в Сочи проведут на площади у Южного мола. Он может ежедневно собирать по 10 тыс. зрителей.
ЧМ по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе на арене сочинского «Фишта».
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