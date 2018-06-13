Фестиваль болельщиков FIFA в Сочи откроется 14 июня

14 июня на площади Южного мола в Сочи стартует FIFAFanFest — фестиваль болельщиков ЧМ-2018

В рамках фестиваля, который будет проходить на площади Южного мола, выступят около 100 артистов российской и зарубежной эстрады, а также пройдут трансляции всех 40 матчей чемпионата мира по футболу.

Церемония открытия состоится в 17 часов. Для болельщиков выступят солисты Кубанского казачьего хора, диджей Benny Benassi и группа Swanky Tunes.

В 18 часов на большом экране начнется прямая трансляция первого матча мундиаля — на стадионе «Лужники» в Москве сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

FIFAFanFest будет проводиться до 15 июля. В рамках фестиваля предусмотрена большая развлекательная программа — 88 мероприятий, в которых примут участие более 200 коллективов, 600 российских и зарубежных артистов. Также пройдут трансляции всех 40 матчей чемпионата.