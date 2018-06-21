Шведские болельщики установили свой шатер в фан-зоне ЧМ в Сочи

Ассоциация футбольных болельщиков Швеции разместила свой стенд на Южном молу морского порта в Сочи

В пресс-службе администрации Сочи пояснили, что таким образом, болельщики хотят поддержать своих фанатов, которые начали прибывать на курорт, и шведскую сборную перед матчем с Германией. Игра пройдет 23 июня в 21:00 на сочинском стадионе «Фишт».

Среди наиболее интересных экспонатов стенда — футболка с автографами национальной команды.

Как сообщали Юга.ру, фан-зона разбита на несколько площадок. На территории работают тематические аттракционы, в программе — викторины и конкурсы. Запланированы 88 мероприятий, в которых примут участие более 200 коллективов, 600 российских и зарубежных артистов. Также пройдут трансляции всех 40 матчей чемпионата. Площадка фестиваля может вместить одновременно до 10 тыс. человек. Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный.

ЧМ-2018 проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе на арене сочинского «Фишта».