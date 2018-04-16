В центре Сочи в связи с ЧМ по футболу ограничат движение автомобилей

В Сочи с 1 июня по 16 июля ограничат движение в связи с функционированием фан-зоны ЧМ-2018 в районе Южного мола

Запланировано перекрытие улицы Несебрской от Поярко до Войкова, Войкова — от Несебрской до Курортного проспекта, а также Кооперативной, Москвина, переулка Электрического. На улице Поярко от Несебрской в сторону Курортного проспекта и на Воровского от Несебрской в сторону Курортного проспекта введут одностороннее движение. Также организуют двустороннее движения на улице Орджоникидзе от Соколова до Москвина.

Ограничения движения неаккредитованного транспорта будет действовать в районе Олимпийского парка. Для этого будут организованы КПП на проспекте Олимпийском от Чемпионов до Триумфальной, на Триумфальная от проезда Триумфальный до проспекта Олимпийский, на Вокзальной от Триумфального до Чемпионов, на Журналистов от пункта досмотра грузового транспорта до Триумфальной. КПП будут работать с 10 июня по 8 июля, сообщает пресс-служба администрации Сочи.