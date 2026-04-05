Винодельня Галицкого стала зарабатывать на 14% меньше

Краснодарский край

  Вино © Фото с сайта pixabay.com
    Вино © Фото с сайта pixabay.com

Чистая прибыль винодельческой компании «Русский терруар» Сергея Галицкого по итогам 2025 года сократилась на 14%

По итогам 2025 года винодельня Сергея Галицкого «Русский терруар» зафиксировала чистую прибыль в 109,6 млн рублей — такие данные приводит РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчетность компании, опубликованную на государственном информационном ресурсе. Издание отмечает, что в 2024-м прибыль «Русского терруара» составила 125,1 млн рублей, то есть, за год произошло падение на 14,4%. При этом выручка предприятия (общая сумма денег, полученная от продажи вина, до вычета всех расходов) за этот же период выросла на 15,5% — с 258,6 млн до 298,8 млн рублей.

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности «Русского терруара» называет причинами падения выручки «геополитическую обстановку, санкции в отношении РФ и ответные меры». При этом в компании утверждают, что не намерены приостанавливать работу, не имеют просроченных обязательств и не ожидают судебных разбирательств, которые могли бы существенно повлиять на ее финансовое положение.

«Руководство оценивает с достаточной степенью уверенности, что будет продолжать непрерывно свою деятельность в обозримом будущем», — цитирует РБК пояснительную записку.

Ранее Юга писали о том, что в Топ-50 виноделен России сразу 26 представляют Краснодарский край.

Анапа Бизнес-сообщество Вино Растениеводство Санкции Сергей Галицкий Торговля Экономика

Винодельня Галицкого стала зарабатывать на 14% меньше
