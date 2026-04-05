В парке «Краснодар» пройдет цикл лекций о японском искусстве
В Японском саду парка «Краснодар» 18 и 19 апреля состоится шесть лекций о культуре иСтраны восходящего солнца (14+)
Администрация парка «Краснодар» анонсировала цикл лекций о культуре и искусстве Японии. Их 18 и 19 апреля прочитает в Японском саду Наталья Бакина — член Ассоциации искусствоведов России, коллекционер антикварных кимоно. Вот точное расписание мероприятий:
— 18 апреля в 11:00 — «Японский максимализм» (14+);
— 18 апреля в 13:00 — «Японский модерн» (14+);
— 18 апреля в 16:00 — «Невероятные и правдивые истории о кимоно» (14+);
— 19 апреля в 11:00 — «Предметы в японском искусстве» (14+);
— 19 апреля в 13:00 — «Юмор в японском искусстве» (14+);
— 19 апреля в 16:00 — «Куртизанки и гейши» (18+).
Читайте также:
Билеты продаются на сайте организатора. Лекции проводятся в Доме медитаций Дзадзен-до. Билет на лекцию позволяет без очереди пройти в Японский сад за 10 минут до начала мероприятия.
Напомним, что в конце марта в парке «Краснодар» открыли очередную новую локацию.