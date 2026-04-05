В парке «Краснодар» пройдет цикл лекций о японском искусстве

  Цветение сакуры в Японском саду Краснодара
В Японском саду парка «Краснодар» 18 и 19 апреля состоится шесть лекций о культуре иСтраны восходящего солнца (14+)

Администрация парка «Краснодар» анонсировала цикл лекций о культуре и искусстве Японии. Их 18 и 19 апреля прочитает в Японском саду Наталья Бакина — член Ассоциации искусствоведов России, коллекционер антикварных кимоно. Вот точное расписание мероприятий:
18 апреля в 11:00«Японский максимализм» (14+);
18 апреля в 13:00«Японский модерн» (14+);
18 апреля в 16:00«Невероятные и правдивые истории о кимоно» (14+);
19 апреля в 11:00«Предметы в японском искусстве» (14+);
19 апреля в 13:00«Юмор в японском искусстве» (14+);
19 апреля в 16:00«Куртизанки и гейши» (18+).

Билеты продаются на сайте организатора. Лекции проводятся в Доме медитаций Дзадзен-до. Билет на лекцию позволяет без очереди пройти в Японский сад за 10 минут до начала мероприятия.

Напомним, что в конце марта в парке «Краснодар» открыли очередную новую локацию.

Новости

Росавиация не собирается закрывать аэропорт Сочи
Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море после атаки беспилотника – ТАСС
В парке «Краснодар» пройдет цикл лекций о японском искусстве
Летом из Москвы в Адлер запустят люксовый поезд
Винодельня Галицкого стала зарабатывать на 14% меньше
Краснодарский «Гриль! Рест! Фест!» перенесли – пока что на сентябрь

Лента новостей

Бариста против демографии и Оскар Уайльд на страже патриотизма
3 апреля, 16:15
Бариста против демографии и Оскар Уайльд на страже патриотизма
Как власти Краснодарского края изучали местную молодежь и чем спасут ее от «либерально-западных идеологем»
У россиян перестали работать банковские приложения
3 апреля, 12:26
У россиян перестали работать банковские приложения
Люди не могут оплатить покупки в магазинах и перевести деньги
«Нами прикрывались, чтобы завуалировать убийства»
2 апреля, 17:50
«Нами прикрывались, чтобы завуалировать убийства»
Что не так с программой отлова собак в Краснодарском крае

