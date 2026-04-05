Летом из Москвы в Адлер запустят люксовый поезд

Транспортная компания «Тверской экспресс» объявила о планах запустить в ближайшее время между Москвой и Адлером фирменный поезд «Ночной экспресс» — об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

На данный момент фирменный поезд с таким названием уже существует — он с июля 2023 года курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом, укомплектован вагонами классов «СВ» и «купе» и выкрашен в черный цвет с золотым орнаментом.

Для «Ночного экспресса», который соединит Москву и Адлер, Тверской вагоностроительный завод произведет еще 36 вагонов «СВ» и «купе», оформленных в точно таком же стиле — из них соберут два состава. Внутри поезда обещают вай-фай на всем пути следования, белье премиум-класса и подушки с эффектом памяти. Останавливаться поезд, помимо конечных пунктов, будет в Рязани, Мичуринске, Воронеже, Лисках, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Туапсе и Сочи.