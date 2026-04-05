Летом из Москвы в Адлер запустят люксовый поезд

Краснодарский край, Вся Россия

  Фирменный поезд «Ночной экспресс» © Скриншот публикации в телеграм-канале «Афиша Краснодара», T.me/afisha_krr
Фирменный поезд повышенной комфортности «Ночной экспресс» обещают запустить по маршруту Москва – Адлер – Москва грядущим летом

Транспортная компания «Тверской экспресс» объявила о планах запустить в ближайшее время между Москвой и Адлером фирменный поезд «Ночной экспресс» — об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

На данный момент фирменный поезд с таким названием уже существует — он с июля 2023 года курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом, укомплектован вагонами классов «СВ» и «купе» и выкрашен в черный цвет с золотым орнаментом.

Для «Ночного экспресса», который соединит Москву и Адлер, Тверской вагоностроительный завод произведет еще 36 вагонов «СВ» и «купе», оформленных в точно таком же стиле — из них соберут два состава. Внутри поезда обещают вай-фай на всем пути следования, белье премиум-класса и подушки с эффектом памяти. Останавливаться поезд, помимо конечных пунктов, будет в Рязани, Мичуринске, Воронеже, Лисках, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Туапсе и Сочи.

Вывести составы на линию «Тверской экспресс» планирует «в период высокого летнего сезона».

Ранее на этой неделе стало известно, что дети младше 14 лет по-прежнему смогут ездить в Абхазию без загранпаспорта и что из Сочи собираются запустить прямые авиарейсы в Китай.

дорога на курорт Железная дорога Курорты и туризм путешествия Сочи

Новости

Росавиация не собирается закрывать аэропорт Сочи
Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море после атаки беспилотника – ТАСС
В парке «Краснодар» пройдет цикл лекций о японском искусстве
Летом из Москвы в Адлер запустят люксовый поезд
Винодельня Галицкого стала зарабатывать на 14% меньше
Краснодарский «Гриль! Рест! Фест!» перенесли – пока что на сентябрь

Лента новостей

Бариста против демографии и Оскар Уайльд на страже патриотизма
3 апреля, 16:15
Бариста против демографии и Оскар Уайльд на страже патриотизма
Как власти Краснодарского края изучали местную молодежь и чем спасут ее от «либерально-западных идеологем»
У россиян перестали работать банковские приложения
3 апреля, 12:26
У россиян перестали работать банковские приложения
Люди не могут оплатить покупки в магазинах и перевести деньги
«Нами прикрывались, чтобы завуалировать убийства»
2 апреля, 17:50
«Нами прикрывались, чтобы завуалировать убийства»
Что не так с программой отлова собак в Краснодарском крае

