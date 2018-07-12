Власти Геленджика опубликовали график подачи холодной воды

Власти Геленджика представили график холодного водоснабжения по районам и селам, который будет действовать в июле

С 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00 воду будут подавать на улицах Ходенко, Садовой (от № 41 и выше), Тургенева, Фурманова, Чернышевского, Суворова, Фрунзе, Морской, Крылова, Добролюбова, Курортной, Красной (от № 16 и выше), Изумрудной, Лазурной, Европейской, Красивой, Одесской, Шмидта, Горной, Халтурина, Некрасова, Хмельницкого, Толбухина, Маячной, Лавровой, Баргузинской, Короленко, Гоголя, в переулке Больничном.

С 6:00 до 10:30, с 12:00 до 13:00 и с 17:30 до 22:00 холодная вода будет у жителей микрорайона Парус, улиц Леселидзе, Молодежной, Полевой, Крымской, Южной, Ульяновской, Российской, Черноморской, Чкалова, Матросова, Краснодонской, Котовского, Заставной, Гринченко, Красногвардейской, Приморской, Грибоедова, Ломоносова, Орджоникидзе, Свердлова, Вишневой, Совхозной, Гагарина, Ватутина, Энгельса, Черняховского, Вильямса, переулков Полевого, Западного, Березового, Вильямса.

С 6:00 до 10:30 и с 18:00 до 22:00 подача воды будет осуществляться в микрорайонах Северном, Западном, Марьинском, Голубая бухта и Бобруковая Щель, с 18:00 до 9:00 — в поселке Светлом.

С 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00 воду будут получать абоненты, проживающие на улицах Морской, Садовой в доме № 37, Халтурина — в домах № 10-22, Пушкина, Красной в домах № 2-8, Серафимовича.

С 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 22:00 вода будет в домах на улицах Маяковского, Жуковского, Островского (от улицы Мичурина до переулка Соснового), Блока, Озерной, Кленовой, Сурикова, Вильямса № 15, 8, 5, на переулке Сосновом № 3 и 3/1.

С 6:00 до 9:30 и с 18:00 до 22:00 воду будут подавать в район улиц Новороссийской, Киевской, Кавказской, Розы Люксембург, Кубанской, Красных Партизан, Степной, Тельмана, Чайковского, Декабристов, Садовой, Мира, Ленина, Революционной, Курзальной, Новороссийской, Полевой, Советской, Пионерской, Нахимова, Мичурина, Вильямса, Тимирязева, Куникова, Блока, Островского, Красноармейской, Фадеева, Херсонской, Шевченко, Октябрьской, Толстого, Грина, Крамского, Прасковеевской, Геленджикской, Витебской, Кабардинской, Херсонской, в переулок Первомайский.

С 6:30 до 9:00 и с 18:30 до 22:00 — в переулке Восточном в домах 38А, 38Б, 38В, 38Г, 38Е, 38Д, на улице Тельмана, 7 и Шевченко, 8.

С 5:30 до 10:00 и с 17:00 до 23:00 вода будет в микрорайоне Южном (конец улицы Островского до переулка Соснового), на улицах Дивноморской, Жуковского, Маяковского. С 6:00 до 10:00 и 17:00 до 22:00 — в селах Дивноморском, Кабардинка, Марьина Роща, на улицах Туристической, Циолковского, Средней, Верхней, Кравцова, Новой, в районе винсовхоза на Тонком мысу, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

Подробный график можно посмотреть здесь.