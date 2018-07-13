В Карачаево-Черкесии ограничили розничную продажу безалкогольных тонизирующих напитков

Депутаты народного собрания Карачаево-Черкесии 13 июля одобрили поправки в закон об ограничениях в сфере реализации безалкогольных тонизирующих напитков

Согласно поправкам, точки сбыта безалкогольных тонизирующих напитков должны быть на расстоянии не менее 100 метров от школ, детских садов, поликлиник, больниц, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, от мест проведения массовых мероприятий, в которых участвуют подростки и молодежь.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае в июле 2012 года установили запрет на продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков.

В результате Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении Законодательного собрания Краснодарского края, объявившего вне закона тонизирующие напитки, содержащие кофеин. А 30 октября 2012 года ФАС признала запрет на продажу энергетических напитков в Краснодарском крае неправомерным. После этого Александр Ткачев, который был на тот момент губернатором, заявлял, что власти Краснодарского края продолжат отстаивать закон о запрете на продажу и производство в регионе слабоалкогольных тонизирующих напитков. Арбитражный суд Кубани в ноябре 2012 года вынес решение в поддержку закона о запрете энергетиков. Высший арбитражный суд (ВАС) в 2014 году подтвердил законность ограничения продажи энергетиков на Кубани.

Ограничения о запрете тонизирующих напитков позже вводили в ряде регионов России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Чечне, Ставропольском крае, Крыму, Ростовской, Тульской и Курганской областях.

В апреле 2017 года Минфин РФ предложил запретить продажу алкогольных энергетиков на территории России. С начала 2018 года в стране запретили производство и оборот таких напитков, за исключением тех, которые выпускают для экспорта. В мае Роспотребнадзор предложил запретить в России алкоголь с кофеином и оленьими рогами.