В России предложили запретить алкоголь с кофеином и оленьими рогами

Роспотребнадзор подготовил список тонизирующих веществ, которые нельзя использовать при производстве алкогольных напитков с долей этилового спирта ниже 15%

Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, он находится на стадии общественного обсуждения. Планируется, что запрет вступит в силу в третьем квартале 2018 года.

В перечень запрещенных веществ в алкогольных напитках попали: кофеин и содержащие его растения и экстракты — чай, кофе, гуарана, мате, рога марала и оленя, в том числе настойки и экстракты из них, акантопанакс, аралия высокая (чертово дерево, или шип-дерево), женьшень, заманиха высокая (эхинопанакс высокий), турнера возбуждающая (дамиана), лимонник китайский, нотопанакс (полисциас папоротниколистный), очиток, родиола розовая (золотой корень), санчи, стеркулия, корень гинуры перистонадрезной, элеутерококк колючий (свободноягодник колючий, чертов куст), большеголовник сафлоровидный (левзея сафлоровидная, или маралий корень). Уточняется, что все эти вещества являются тонизирующими и превращают алкогольный напиток в энергетик.