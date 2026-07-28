Жительнице Туапсе 8 месяцев не могут восстановить квартиру после атаки БПЛА. Ремонт обещали закончить в июне

Краснодарский край

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  • Временная квартира, в которой предложили жить Евгении Третьяковой с дочерью © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Мой Туапсе»
    Временная квартира, в которой предложили жить Евгении Третьяковой с дочерью © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Мой Туапсе»

Евгения Третьякова снова пожаловалась, что власти не ремонтируют ее квартиру, поврежденную от атаки БПЛА

Предыстория: Ночью 25 ноября 2025 года Краснодарский край подвергся мощной атаке БПЛА. В Туапсе ввели локальный режим ЧС, одной из пострадавших стала Евгения Третьякова — ее квартира на улице Коммунистической, 14 полностью сгорела.

25 июля жительница Туапсе Евгения Третьякова сообщила о ситуации с ремонтом квартиры. По ее данным, спустя восемь месяцев после атаки БПЛА жилье так и не восстановили.

После одиночного пикета, который 25 мая женщина устроила у здания городской администрации, ей удалось встретиться с главой Туапсинского района Сергеем Бойко, чиновниками и подрядчиком.

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После встречи с женщиной в мае Сергей Бойко заявлял, что крышу дома восстановят к 23 июня, после чего подрядчик приступит к внутренним работам. Он также заявил, что туапсинке предложили несколько вариантов временного жилья.

На этой встрече Евгения Третьякова высказала сомнения относительно озвученных сроков. И не зря — крыша практически готова, но к внутренним работам подрядчик еще не приступил.

Также она показала, какое временное жилье ей предлагали чиновники. На снимках видно, что в квартире нет мебели и межкомнатных дверей, обои на стенах частично отсутствуют.

Третьякова заявила, что отказалась жить с ребенком в предоставленном помещении. После того как глава ознакомился с фотографиями, он согласился, что находиться там невозможно, и предложил компенсировать расходы на аренду жилья деньгами. Однако, по словам Третьяковой, это предложение пока остается лишь обещанием. В итоге она констатирует, что сроки сорваны и обязательства не исполнены.

При этом женщина призналась, что последние два месяца стали самыми активными за всю историю ремонта ее жилья.

«И вот сейчас мне, наверное, стоило бы просто замолчать, ждать и благодарить за то, что работа хоть как-то мало-мальски идет. Но, увы, я никак не могу смириться с тем, что слова местной власти слишком часто оказываются пустым звуком. Неприемлемо вселять в людей надежду, не имея возможности ее оправдать», — подытожила Евгения Третьякова.

Как писали Юга.ру, страховая компания отказалась платить за поврежденную БПЛА нефтебазу под Анапой.

Жилье Инфраструктура СВО Туапсинский район

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