Кубанский атаман Долуда: Иностранцы на ЧМ реагировали на казаков прекрасно, чудесно

Атаман Кубанского казачьего войска и вице-губернатор Кубани Николай Долуда рассказал, что иностранные болельщики положительно реагировали на кубанских казаков, охранявших правопорядок в Сочи

Об этом он сообщил 13 июля на пресс-конференции в Атаманском зале правления Кубанского казачьего войска.

«Иностранцы реагировали на казаков прекрасно, чудесно. Многие фотографировались, спрашивали, кто это такие. Спрашивали, почему они находятся на этой территории. Очень дружелюбная обстановка была», — рассказал Долуда.

Также он отметил, что помощь полиции в охране правопорядка оказывали 638 казаков.

«75 казаков в той или иной степени владели иностранным языком. Так что мы старались, чтобы в каждой группе был казак, который может говорить с иностранцем», — дополнил Долуда.



Чемпионат мира по футболу проходит на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры проходили в том числе и в Сочи. Накануне последнего для города-курорта матча ЧМ между сборными России и Хорватии аэропорт Сочи побил рекорд по пассажиропотоку. А саму игру на стадионе «Фишт» посетили более 44 тыс. зрителей. Еще десятки тысяч человек смотрели матч в фан-зоне и в заведениях по всему городу.



Фотокорреспондент портала Юга.ру Елена Синеок сняла матч Россия — Хорватия, а также самых ярких болельщиков этого дня в Сочи.



Кроме того, Юга.ру выпустили материал о том, как на «Фиште» во время матчей чемпионата мира работали специалисты скорой медицинской помощи.