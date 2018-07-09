ЧМ-2018. Как краснодарские врачи организуют медицинское обслуживание на стадионе «Фишт» в Сочи

Краснодарский край

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Ряд встреч чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходит на сочинском стадионе «Фишт». Медики Краснодарской больницы скорой медицинской помощи рассказали корреспонденту портала Юга.ру о своей работе во время матчей.

Как организованы дежурства в дни матчей на трибунах и на игровом поле, каким болельщикам приходилось оказывать помощь и что главное в спортивной медицине.

В дни проведения матчей чемпионата мира по футболу на стадионе дежурят 18 мобильных бригад медиков, большинство которых — специалисты Краснодарской БСМП. Это анестезиологи-реаниматологи, врачи и фельдшеры скорой медицинской помощи.

  • 7 медицинских пунктов на стадионе «Фишт»
  • 11 бригад скорой помощи на автомобилях несут вахту по периметру стадиона
  • 18 мобильных бригад, по три человека в каждой, наготове в чаше стадиона, где сидят зрители

К счастью, по словам врачей, за все время мундиаля им не пришлось госпитализировать с поля футболистов. Но болельщикам медицинская помощь понадобилась не раз.

18 июня матч Бельгия — Панама на сочинском стадионе завершился со счетом 3:0. И бельгийский болельщик так танцевал от радости, что получил растяжение связок. 23 июня фанат из Швеции после первого гола своей команды подпрыгнул так высоко, что подвернул шею. А 26 июня перед игрой болельщик из Перу обратился в медицинский пункт. Как оказалось, плохо ему стало от большого количества выпитого алкоголя, так он и проспал весь матч в медпункте.

Готовясь к работе на ЧМ, врачи прошли курс интенсивной практики по английскому языку. Но бывали случаи, когда переводчик не понадобился. Пожилая пара болельщиков из США обратились к доктору на английском, а между собой заговорили по-армянски. Так женщина-врач поняла их гораздо лучше, и диалог продолжился на армянском языке. По словам врачей, иностранцы относятся к российским медикам с большим уважением.

Геннадий Стоянов

Геннадий Стоянов

Геннадий Стоянов, врач скорой медицинской помощи мобильной бригады на игровом поле:

— Всего полевых бригад две, по четыре человека в каждой. Каждая бригада отвечает за свою половину поля. В случае происшествия мы по сигналу судьи или врача команды должны эвакуировать пострадавшего. Для того чтобы работать на чемпионате мира по футболу, мы прошли обучение по спортивной медицине на курсах в Москве. Особенности заключаются в деталях: каким образом происходит фиксация и эвакуация пострадавшего. Например, в соответствии с требованиями FIFA, для транспортировки больного нужно использовать особые корзины. Нас обучили, каким образом производить фиксацию, чтобы даже при наличии серьезной травмы позвоночника минимизировать последствия и безопасно осуществить эвакуацию с поля и доставку в медпункт для спортсменов. Каждый шаг медиков прописан, как и номенклатура оборудования.

Николай Босак

Николай Босак

Николай Босак, главный врач ЧМ-2018 города Сочи, главный врач Краснодарской городской клинической БСПМ:

— FIFA делит оказание медицинской помощи по клиентским группам. Особое внимание мы уделяем спортсменам. Очень важная составляющая — VIP-персоны и зрители, которым тоже может потребоваться помощь. У нас есть в зоне для спортсменов медицинской пункт, который полностью оборудован в соответствии с требованиями FIFA, учитывая тонкости проведения реанимационных мероприятий. Спорт оказывает невероятные нагрузки на организм. Бегать 45 минут, отдаваться полностью — это очень тяжело. Самое страшное, что может произойти на тренировке, — это остановка сердечной деятельности, внезапная остановка кровообращения (ВОК). В данной ситуации наши врачи должны практически мгновенно выскочить на поле, если это случилось во время игры, и начать реанимационные мероприятия.

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Босак уточнил, что если в обычной жизни врачам предписывается следовать правилу АВС (по сути, это азбука реаниматолога): сначала восстановление дыхания, затем — кровообращения, то на футбольном поле необходимо начинать сразу с дефибрилляции сердца. Это особенность реанимации, которую требует FIFA.

Перед каждым матчем за 1,5–2 часа доктор от FIFA обходит все медицинские пункты и проверяет готовность дефибрилляторов — зарядку, включение, готовность к работе. Это очень важно! В случае остановки сердечной деятельности времени нет, в нашем распоряжении не более двух минут. Идеально — 30 секунд, — отметил главврач ЧМ-2018.

По его словам, сочинский жаркий и влажный климат люди переносят тяжело, нередко получают тепловые удары, которые сопровождаются головокружением и кратковременной потерей сознания.

В случае со спортсменами тепловой удар — это очень серьезная опасность. Организм после активной физической нагрузки перегревается, температура поднимается выше 40 градусов, и это может угрожать жизни. В такой ситуации у нас предусмотрен целый комплекс мероприятий, — подчеркнул Босак.

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В медпункте специально заготовлен лед, охлажденный физраствор, холодные полотенца, которые сутки до этого находятся в специальных камерах, работает кондиционер, наготове машина для производства льда.

Если у спортсмена высокая температура, то он нетранспортабелен. Это значит, мы не можем доставить пациента в больницу и должны охладить его здесь, на стадионе, в медицинском пункте. Поэтому к матчу мы всегда делаем двойной или тройной запас льда (это не менее 25 кг), который стоит на стадионе в ожидании применения, — продолжил Николай Босак.

На «Фиште» есть медпункт, который работает круглосуточно в течение всего чемпионата мира по футболу. Сюда обращаются волонтеры и работники стадиона. Среди самых распространенных жалоб — тепловой удар, боли в животе или в горле. Но в день матча на стадионе открывается и другие медпункты, которые рассчитаны на зрителей.

Даниил Рабаданов

Даниил Рабаданов

Даниил Рабаданов, врач скорой медицинской помощи бригады медпункта спортсменов:

— Зная особенности спортивной медицины, мы должны учитывать прежде всего, что наши пациенты обезвожены. После того как футболисты 90 минут бегают, запаса жидкости в организме нет вообще. Плюс перегревы, и может возникнуть много других разных осложнений. Мы дежурим на всех матчах и тренировках.

Когда чаша стадиона загружается, за три часа до матча открываются дополнительные медпункты. 18 мобильных бригад наших медиков разбиваются по три человека и полностью «закрывают» чашу стадиона. Бригады оснащены дефибрилляторами, обезболивающими, противосудорожными и другими необходимыми препаратами. Каждый несет ответственность за несколько секторов. Но врачи должны так искусно их патрулировать в ходе матча, чтобы не закрывать зрителям обзор. Если возникает необходимость медицинской помощи, мы оказываем ее на месте или доставляем в медпункт. Угол наклона трибун стадиона — 45 градусов и более, поэтому одного больного могут транспортировать только шесть человек, — отметил Босак.

Одним из самых напряженных для врачей оказался матч Австралия — Перу 26 июня. Он начался в 17:00, и жара спровоцировала серию тепловых ударов, плохо чувствовали себя фанаты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, число обмороков зрителей оказалось рекордным. К счастью, обмороки были легкие. Но несколько человек все-таки пришлось выносить из чаши стадиона и даже госпитализировать. Сочинский климат не вынесли даже закаленные жарой перуанцы и австралийцы.

Владимир Юхнов

Владимир Юхнов

Заместитель главного врача по медицинской части Краснодарской БСМП Владимир Юхнов в период проведения чемпионата мира по футболу стал заместителем главного врача стадиона «Фишт»:

— В каждой спортивной организации, и в FIFA в том числе, есть свои подходы, свои стандарты. На поле основной акцент сделан на возможную внезапную остановку кровообращения у спортсменов и на быструю эвакуацию спортсмена или зрителя с поля, с трибуны. Представители FIFA высоко оценили квалификацию краснодарских врачей. Перед началом мундиаля они побывали на наших тренировках, задали профессиональные вопросы и были приятно удивлены, что у нас на поле выходят не фельдшеры-парамедики, как это принято на Западе, а врачи-реаниматологи.

Искандер Рзаев

Искандер Рзаев

Искандер Рзаев, врач анестезиолог-реаниматолог с 25-летнем стажем:

— Принципы работы анестезиолога-реаниматолога одинаковы во всем мире. Но есть особенности, конечно. В случае внезапной остановки сердца у спортсмена на поле все начинается с дефибрилляции, потом искусственный массаж и так далее.

На матче Перу — Австралия было очень жарко, мы опасались, чтобы неблагоприятная погода не отразилась на здоровье футболистов. Но к счастью, все обошлось. Я сам болею за Испанию, но матч смотрел по телевизору в медкабинете, так как в этот момент был на дежурстве.

Врачи и медсестры Краснодарской БСМП уже не первый раз берут на себя обслуживание масштабных международных мероприятий, которые проходят в Сочи. Все они имеют опыт работы на зимних Олимпийских играх, Гран-при «Формулы-1» и Кубке конфедераций.

Медицина Сочи Стадион «Фишт» ЧМ-2018

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