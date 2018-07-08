Аэропорт Сочи побил рекорд по пассажиропотоку перед матчем Россия — Хорватия

Пассажиропоток аэропорта Сочи накануне четвертьфинального матча ЧМ-2018 между Россией и Хорватией превысил показатели открытия и закрытия Олимпиады-2014

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил журналистам.

По его словам, в день матча — 7 июля — автобусы, электрички и поезда перевезли почти 40 тыс. человек, на железнодорожных маршрутах курсировали дополнительно 70 пар поездов.

«Рекордное количество пассажиров принял аэропорт Сочи, пассажиропоток превысил показатели открытия и закрытия Олимпиады. На прилет и вылет 7-8 июля пассажиропоток, по предварительным данным, составил до 35 тысяч человек», — рассказал губернатор.

Кондратьев поблагодарил всю региональную команду, которая организовывала праздник футбола, и в очередной раз показала, что Кубань может организовывать события мирового масштаба на высоком уровне.