Аэропорт Сочи побил рекорд по пассажиропотоку перед матчем Россия — Хорватия

Краснодарский край

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Пассажиропоток аэропорта Сочи накануне четвертьфинального матча ЧМ-2018 между Россией и Хорватией превысил показатели открытия и закрытия Олимпиады-2014

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил журналистам.

По его словам, в день матча — 7 июля — автобусы, электрички и поезда перевезли почти 40 тыс. человек, на железнодорожных маршрутах курсировали дополнительно 70 пар поездов.

«Рекордное количество пассажиров принял аэропорт Сочи, пассажиропоток превысил показатели открытия и закрытия Олимпиады. На прилет и вылет 7-8 июля пассажиропоток, по предварительным данным, составил до 35 тысяч человек», — рассказал губернатор.

Кондратьев поблагодарил всю региональную команду, которая организовывала праздник футбола, и в очередной раз показала, что Кубань может организовывать события мирового масштаба на высоком уровне.

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Предыдущий рекорд сочинского аэропорта был установлен 1 июля — после матча Уругвай — Португалия: пассажиропоток воздушной гавани за сутки составил 30,92 тыс. человек.

В дни зимней Олимпиады 2014 года рекорд составлял около 25 тыс. пассажиров в сутки.

Как сообщали Юга.ру, сборная России по пенальти уступила сборной Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ-2018. Игру, прошедшую на сочинском стадионе «Фишт», посетили более 44 тыс. зрителей, десятки тысяч человек собрались на фан-зоне и в заведениях по всему городу.

Авиация Базэл Аэро Сочи ЧМ-2018

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