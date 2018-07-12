Следствие в августе предъявит обвинение подозреваемым в убийстве многодетной матери в Псебае

Краснодарский край

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Следственный комитет сообщил о ходе расследования убийства многодетной матери Натальи Дмитриевой в поселке Псебай

В институте имени Сербского завершается производство стационарных психолого-психиатрических экспертиз обвиняемых. Следствием приняты все необходимые меры к установлению обстоятельств совершенного преступления и сбору доказательств виновности двух молодых людей.

«С учетом экспертных заключений и собранных доказательств в августе 2018 года следствием планируется предъявить обвинения в окончательной редакции, завершить следственные действия по делу и начать ознакомление потерпевших, обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела», — сообщает пресс-служба СК РФ.

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Как сообщали Юга.ру, многодетную мать убили в поселке Псебай вечером 13 мая. В преступлении обвинили двух местных жителей (20 и 16 лет). Отец младшего юноши утверждает, что его сын оказался там случайно.

Дело расследует главный аппарат СК. Комиссия МВД обещала проверить работу полиции в поселке.

Мостовский район Следственный комитет Убийство

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