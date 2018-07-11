В Адыгее из-за жары ввели режим повышенной готовности

Все районы Адыгеи перешли на повышенную готовность из-за жары и угрозы урожаю в связи с засухой

В комитете республики по ГО и ЧС порталу Юга.ру сообщили, что режим повышенной готовности ранее действовал на территории Красногвардейского района. Утром 11 июля его ввели главы всех муниципальных образований республики.

По данным Адыгейского гидрометцентра, 11 и 12 июля в регионе ожидается жара до 39 °С.

В республике объявлен пятый класс пожароопасности. ГУ МЧС России по Адыгее просит жителей и гостей региона быть особо внимательными и соблюдать необходимые правила пожарной безопасности.

Как сообщали Юга.ру, ранее аграрии Адыгеи заявили о сложностях уборочной страды и финансовых потерях, которые они могут понести из-за засухи и невысоких цен на зерно.