В Адыгее из-за жары ввели режим повышенной готовности

Адыгея

Распечатать

Все районы Адыгеи перешли на повышенную готовность из-за жары и угрозы урожаю в связи с засухой

В комитете республики по ГО и ЧС порталу Юга.ру сообщили, что режим повышенной готовности ранее действовал на территории Красногвардейского района. Утром 11 июля его ввели главы всех муниципальных образований республики.

Читайте также:

По данным Адыгейского гидрометцентра, 11 и 12 июля в регионе ожидается жара до 39 °С.

В республике объявлен пятый класс пожароопасности. ГУ МЧС России по Адыгее просит жителей и гостей региона быть особо внимательными и соблюдать необходимые правила пожарной безопасности.

Как сообщали Юга.ру, ранее аграрии Адыгеи заявили о сложностях уборочной страды и финансовых потерях, которые они могут понести из-за засухи и невысоких цен на зерно.

Безопасность МЧС Погода Пожароопасность
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре на таможне задержали 10 тыс. контрафактных упаковок Lego
«Яндекс» представил дневной топ-10 запросов кубанцев: распад Югославии, что за страна Хорватия, есть ли разница между Англией и Великобританией
Фан-зону в Ростове во время ЧМ посетило более 400 тыс. человек
В Сочи грузовик с эстакады упал на рельсы и помешал движению поездов
Путин продлил продуктовое эмбарго до конца 2019 года
Власти Ставрополья дополнительно выделили 8,9 млн рублей на выплаты пострадавшим от урагана

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале