Власти Адыгеи минимизируют потери аграриев из-за засухи и невысоких цен на зерно

В Адыгее аграрии заявили о сложностях текущей уборочной страды и финансовых потерях, которые они могут понести из-за засухи и невысоких цен на зерно

В этой связи руководство республики разработало комплекс мер поддержки сельхозпроизводителей, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

«В условиях невысоких цен на зерно и засухи, которая ставит под угрозу урожай кукурузы, подсолнечника и сои, важно обеспечить для земледельцев доступность пополнения оборотных средств за счет кредитных ресурсов», — отметил глава республики Мурат Кумпилов.

В ходе объезда полей Кумпилов сообщил, руководство республики оказывает аграриям поддержку в рамках соответствующих госпрограмм. Адыгея рассчитывает на помощь федерального центра в субсидировании затраченных на уборку горюче-смазочных материалов. Кроме того, власти Адыгеи имеют договоренности с «Россельхозбанком» по льготному кредитованию.

Глава республики подчеркнул, что важно обеспечить завершение уборки в оптимальные сроки, не допустить потерь урожая и провести необходимый комплекс подготовительных работ к посевной под урожай 2019 года.

По информации минсельхоза Адыгеи, уборочная площадь озимых зерновых составляет: 98,1 тыс. га зерновых культур и 4,4 тыс. га озимого рапса. Намолочено 359,6 тыс. тонн зерна при средней урожайности 45,4 ц/га. Убрано озимых на площади 79,2 тыс. га (81% посевов). Сразу после обмолота на поля заходит техника для проведения послеуборочного комплекса работ и пахоты под сев озимых культур урожая 2019 года.