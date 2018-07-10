МВД по Адыгее проводит проверку по сообщению об избиении краснодарского блогера Ширманова

Краснодарский блогер Евгений Ширманов утверждает, что подвергся физическому воздействию со стороны полицейских, к которым он собирался обратиться за помощью

Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и опубликовал видеоролик, в котором рассказал, что уехал из России на неопределенное время по соображениям безопасности.

По сообщению краснодарского блогера об избиении в отделе полиции поселка Яблоновского, где в последнее время проживал Ширманов, проводится проверка, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МВД по Адыгее.

Источник в правоохранительных органах рассказал порталу Юга.ру о том, что Евгения Ширманова пригласили в отделение полиции написать заявление об избиении неизвестными и поджоге его дома для последующих разбирательств. В начале июля он сообщил полицейским, что готов дать показания по факту избиения его неизвестными.

«При входе в отделение Ширманов начал снимать режимный объект, поэтому получил предупреждение о запрете съемки внутри помещения. Вызывает иронию утверждение о том, что он убежал от преследования полицейских в Яблоновском и при этом потерял обувь. Более того, в своем видеоблоге Ширманов сам заявил о том, что споткнулся на пороге у входа в здание. В любом случае проверка уже ведется», — рассказал источник.

Как сообщали Юга.ру, 18 июня блогер заявил, что в Краснодаре несколько человек напали на него и избили. В ночь с 24 на 25 июня неизвестные подожгли его дом.

Ширманов отметил, что его адвокат в Краснодаре пишет заявления и жалобы в правоохранительные органы, передает ему информацию о ходе расследования. По информации адвоката, несколько человек написали заявления, в которых потребовали возбудить уголовные дела в отношении Ширманова.